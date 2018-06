Groenen-voorzitter poseert met hennepplant

28 aug. 2014 in BUITENLAND

Justitie in Duitsland is een onderzoek begonnen tegen Groenen-voorzitter Cem Özdemir wegens drugsbezit. De parlementariër is namelijk op internet te zien naast een hennepplant op het balkon bij hem thuis. De opname is gemaakt toen Özdemir meedeed aan de Ice Bucket Challenge. Bij die internationale actie gooien mensen een emmer ijskoud water over zichzelf om aandacht te vragen voor de ongeneeslijke spierziekte ALS.

