‘Hier moet Eva Jinek voor oppassen!’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over Waylon, die tóch niet aanschuift bij Jinek. Verder heeft Jan geen goed woord over voor Ik Vertrek XL en Married at First Sight: Match or Mistake.