‘Feyenoord biedt Slot hoogste trainerssalaris ooit bij de club’

Arne Slot blijft bij landskampioen Feyenoord. Dat is de uitkomst na een gesprek en een opgewaardeerd contract voor de trainer van de Rotterdammers. Volgens Feyenoord-watcher Marcel van der Kraan is Slot daarmee de best verdienende trainer ooit bij de club.