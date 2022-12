Verbazing om pijnlijk interview Özcan Akyol: ‘Ze wilde weg’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over een bijzondere uitspraak van prins Constantijn en Jan heeft nieuws over André van Duin. Verder: wat is er gebeurd met de weggooide trouwjurk van Katja Schuurman en is Famke Louise eigenlijk wel geschikt voor The Roast? Tot slot zetten we in deze laatste uitzending van het jaar een aantal hoogtepunten uit Wat Vindt Jan? achter elkaar.