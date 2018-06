Tientallen gewonden door beving San Francisco

24 aug. 2014 in BUITENLAND

Noord-Californië is zondag getroffen door een aardbeving met de kracht van 6,0 op de schaal van Richter. Het is de zwaarste aardbeving die het gebied rond San Francisco sinds 1989 heeft getroffen. Volgens de plaatselijke autoriteiten zijn door de aardschokken tientallen gewonden gevallen, van wie drie ernstig. De toestand van een jong kind is kritiek.

