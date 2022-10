Merel (31) heeft uitgezaaide borstkanker: ‘Wil mijn kinderen zo lang mogelijk hun moeder geven’

Video

Oktober staat bekend als borstkankermaand. In 75% van de gevallen zijn de borstkankerpatiënten ouder dan 50 jaar. Merel van der Linden – Cornet (31) was pas 29 toen ze de diagnose kreeg. Twee jaar lang heeft ze gevochten tegen de kanker, maar helaas krijgt ze afgelopen zomer alsnog het vreselijke bericht dat de kanker is uitgezaaid. Merel, moeder van twee zonen, wordt niet meer beter. Aan Karlijn Bernoster vertelt ze in Spraakmakend haar verhaal.