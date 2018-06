Onderzoek naar brand in parkeergarage

17 aug. 2014 in BINNENLAND

De politie onderzoekt of een brand in een Haagse parkeergarage is aangestoken. Veertig huizen in de Haagse Schilderswijk werden zaterdagavond ontruimd vanwege de brand in een parkeergarage. Volgens de politie brandden twee auto's helemaal uit en liepen 20 andere auto's schade op.

