Slachtoffers vliegramp herdacht in Hilversum

17 aug. 2014 in BINNENLAND

In Hilversum zijn zondagmiddag de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne herdacht. Duizenden mensen hadden zich verzameld bij de Sint-Vituskerk voor de herdenkingsdienst. Zowel binnen als buiten de kerk was het stampvol. Binnen waren zo'n 1500 mensen en buiten volgden velen de dienst op schermen.

