De nachtmerrie die Audi R8 Spyder heette

Video

Vraag de betrokken designers en engineers naar Audi’s project R8 Spyder en ze krijgen het er weer benauwd van. Want het was een zware bevalling, een heel zware, de ontwikkeling van de Audi R8 Spyder. Hoe dat zit, vertelt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen in deze nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes. Sjoerd sprak de verantwoordelijke persoon over de open tweezitter en hij kreeg wederom zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd.