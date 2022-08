‘Komende weken cruciaal voor Talpa na BOOS-uitzending’

Video

In de nieuwe aflevering van BOOS meldt presentator Tim Hofman dat John de Mol mogelijk op de hoogte zou zijn geweest van meer meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice. De meldingen zouden bekend zijn bij een contactpersoon binnen de productie en een eindredacteur van Talpa, maar het is niet duidelijk of zij De Mol daarvan op de hoogte hebben gesteld. De Mol zei namelijk in de eerste uitzending dat hij op de hoogte was van slechts één melding. Verslaggever Jordi Versteegden zag de uitzending en vertelt wat hem opviel.