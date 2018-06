Slachtoffer misdrijf gevonden in Terheijden

28 jul. 2014 in BINNENLAND

De politie heeft maandag een in plastic gewikkeld lichaam gevonden in het water van de Mark in Terheijden. Vermoedelijk gaat het om een slachtoffer van een misdrijf, meldt een woordvoerder.

