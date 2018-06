'Koers KPN kan flink omhoog'

22 jul. 2014 in FINANCIEEL

De koers van KPN ligt momenteel circa 20 procent te laag in vergelijking met branchegenoten, maar het aandeel kan deze achterstand gaan inlopen. Dat stelt ING dinsdag in een uitgebreid rapport over het telecomconcern.

