Dries Roelvink reageert op feestende zoon

Sterren

De zanger vertelt over zijn documentaire die hij maakte om te laten zien hoe zijn stad Amsterdam wordt geraakt in de coronacrisis. Ook reageert Dries op beelden van zijn zoon Donny die het niet zo nauw neemt met de maatregelen. De documentaire Stil In de Stad is donderdagavond om 21:30 uur te zien op RTL Z.