Elftal Argentinië in rumoerig Buenos Aires

14 jul. 2014 in BUITENLAND

Het Argentijnse nationale elftal is maandag in de hoofdstad Buenos Aires teruggekeerd. De voetbalploeg verloor zondag de finale van het WK in Brazilië van het Duitse elftal. Maar een opgetogen mensenzee had zich langs de weg van het vliegveld Ezeiza naar de stad verzameld om de voetballers enthousiast te verwelkomen.

