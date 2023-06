'Afwezige Memphis Depay geen groot gemis'

05 jun. Video

Het Nederlands elftal bereidt zich in Zeist voor op de finaleronde van de Nations League. Sterspeler Memphis Depay is er niet bij en mist de wedstrijd tegen Kroatië en de mogelijke finale van de Nations League. Chef voetbal Telesport Valentijn Driessen over het belang van de Nations League en over de voetballers in vorm bij Oranje.