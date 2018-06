'ISIS verkoopt Iraakse olie'

04 jul. 2014 in NIEUWS

De Islamitische Staat in Irak en al-Sham (ISIS) is naar verluidt begonnen met de verkoop van ruwe olie uit Noord-Irak. Volgens de Iraakse politie is de olie getransporteerd via de Koerdische Autonome Regio.

