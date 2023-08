Bruiloft wordt nachtmerrie: ‘Bloedvlekken op trouwjurk en in gezicht’

16:24 Video

Het is een luguber verhaal: de bruiloft van een Nederlands echtpaar in Cambodja verandert in korte tijd in een nachtmerrie. Uit het niets reed een man, die volgens Cambodjaanse media had gedronken, in op het feestgedruis. Het huwelijkspaar zou met onbekende verwondingen in het ziekenhuis liggen. Verslaggever Marcel Vink dook in de zaak en vertelt wat er tot nu toe bekend is.