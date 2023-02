Meivakantie in gevaar? ‘Dit is één grote blamage voor Schiphol’

Video

Schiphol gaat in de meivakantie minder reizigers vervoeren, terwijl eerder is gezegd dat er geen problemen zouden zijn. De luchtvaartmaatschappijen vinden het onbegrijpelijk. Luchtvaartverslaggever Yteke de Jong heeft alle details en stelt dat het bericht geen reclame is voor de luchthaven.