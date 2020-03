Olieprijs keldert: ‘Benzineprijs blijft nog wel even laag’

Video

Door de coronacrisis is de olieprijs in twee maanden flink gezakt. De OPEC is nu bij elkaar gekomen om maatregelen te bespreken. Rusland wil iets heel anders dan de andere landen, vertelt oliespecialist Hans van Cleef van ABN AMRO.