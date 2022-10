‘Als Oekraïne dit doet wordt Westen verder de oorlog ingetrokken’

Video

Vladimir Poetin heeft zware raketaanvallen uitgevoerd op verschillende steden in Oekraïne als vergelding voor de aanval op een brug in de Krim van afgelopen zaterdag. Blijft het vanuit Rusland bij de aanvallen van maandag of komt er nog meer? Rusland-kenner Bob Deen van het Instituut Clingendael reageert.