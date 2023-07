Kabinetsval aanstaande? ‘Coalitie verrast door harde koers Rutte’

06 jul. Video

De asielproblematiek in ons land zet de verhoudingen in het kabinet op scherp. Al lange tijd wordt er tussen VVD, CDA, D66 en CU gesproken over maatregelen, maar ze komen er maar niet uit. Wat dit betekent voor een eventuele kabinetsval, weet politiek commentator Wouter de Winther.