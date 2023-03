Britten na 'stay away'-campagne: 'We stoppen nooit met drinken!'

Video

Het is misschien wel de opvallendste slogan van een toerismecampagne ooit: ’Stay away’. De gemeente Amsterdam wil zo ’overlasttoeristen’ weren, met name uit het Verenigd Koninkrijk. Britse toeristen in Amsterdam reageren op de campagne.