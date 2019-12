Binnenland

2020 staat voor de deur. Dat betekent dat de jaren 10 er bijna opzitten. In 10 uit ’10 laten we zien waar we het afgelopen decennium naar gekeken hebben. In deze aflevering zie je de meest opmerkelijke en heftigste nieuwsfragmenten die ons binnenlands nieuws de afgelopen 10 jaar hebben gedomineerd.