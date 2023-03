Opmerkelijk: ‘huwelijk Tom Egbers begon met vreemdgaan!’

Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere week een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week over het NOS Sport-schandaal. Privé-lezers wisten al veel eerder van het bewogen liefdesleven van Tom Egbers. Verder: Rafael van der Vaart heeft grootse toekomstplannen met Estavana Polman en voor hoelang is André Hazes terug in de armen van Monique?!