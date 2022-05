'Tegenstrijdig: overlijden Pim Fortuyn en winst UEFA Cup'

Video

Het is twintig jaar geleden dat Feyenoord de UEFA Cup-finale wist te winnen in de eigen Kuip. Het Feyenoord van toen was een ploeg met sterke spelers die er alles aan wilde doen om de cup te winnen. Volgens Bert van Marwijk was het winnen een tegenstrijdig moment, vanwege het overlijden van Pim Fortuyn.