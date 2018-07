Dode door schietpartij op universiteit VS

06 jun. 2014 in BUITENLAND

Door een schietpartij op een universiteit in de Amerikaanse stad Seattle is donderdag zeker één persoon omgekomen. Het gaat om een man van 20, zo meldt de politie. Hij overleed in het ziekenhuis. Drie anderen raakten gewond, van wie er één slecht aan toe is.

