Nieuwe vorm van oplichting met stemgeluid: 'Jeetje, wat eng!'

07:02 Video

De politie waarschuwt voor een nieuwe manier van oplichting die sinds kort in Nederland voorkomt. Je denkt dat je een telefoontje krijgt van een vriend of familielid, maar je luistert naar een stem die gekloond is door middel van AI-technologie. Techjournalist Raymon Mens laat zien hoe het werkt.