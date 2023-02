Miljoenenverlies Sylvie Meis? ‘Carrière in het slop!’

Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere week een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week onder andere over prins Harry. Is hij nou op 6 mei wel of niet bij de kroning van zijn vader Charles? Verder: zorgen om de carrière van Sylvie Meis en alles over het grote drama voor André van Duin.