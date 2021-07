Deze protestactie kost Hongkonger 9 jaar cel

Video

Ton Ying-Kit moet 9 jaar de cel in. Hij is de eerste persoon die werd aangeklaagd voor het overtreden van de omstreden veiligheidswet in Hongkong. Ying-Kit reed vorig jaar juni rond op zijn motor en droeg een spandoek bij zich met de tekst: ‘Bevrijd Hongkong, revolutie van onze tijd’.