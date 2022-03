Massa Is Kassa-Mark reageert op vergelijking Meilandjes

Video

SBS-realityster Mark Gillis is opgelucht dat vier mannen zich hebben gemeld bij de politie, die mogelijk betrokken zijn geweest bij de brute overval op zijn chalet in november vorig jaar. In gesprek met Wilson Boldewijn vertelt Mark, bekend van Massa Is Kassa, hoe het nu met hem gaat. Ook geeft hij een update over de gezondheid van zijn vader Peter Gillis, die twee weken geleden met gillende sirenes naar het ziekenhuis werd gebracht. En in hoeverre kijkt de familie Gillis het kunstje af bij De Meilandjes? Massa is Kassa is iedere dinsdag om 20:30 uur te zien op SBS6.