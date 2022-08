Hier wordt wereldberoemde schrijver Salman Rushdie aangevallen

Video

De Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie is vrijdag neergestoken voor aanvang van een lezing in de staat New York (VS). Rushdie werd wereldberoemd door de roman De Duivelsverzen. Om dit boek sprak de Iraanse leider imam Khomeini in 1989 een doodsfatwa uit over Rushdie, wegens het beledigen van de profeet Mohammed.