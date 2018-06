Meisje dood door ingestorte dug-out

21 mei 2014

Een 10-jarige leerling uit groep zes van basisschool De Bernebrêge in het Friese Surhuisterveen is woensdag om het leven gekomen doordat een dug-out op een sportveld was ingestort. Het kindje, van wie een woordvoerder van de veiligheidsregio zei dat het een meisje is, overleed in een ziekenhuis aan haar verwondingen.

