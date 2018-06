’Bereidheid vakantiegeld te laten rollen neemt toe’

14 mei 2014 in NIEUWS

Nadat Nederlanders vorig jaar nog massaal hun vakantiegeld in de spaarpot stopten of gebruikten om de hypotheek af te lossen, is langzamerhand het tij aan het keren. Dat komt naar voren uit een onderzoek van ING onder 62.800 respondenten.

Kopieer naar clipboard

Minder weergeven