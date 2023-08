Vast of variabel energiecontract? ‘Dan opnieuw een probleem’

07:55 Video

Het blijft een moeilijke keuze: moet je nou een vast of een variabel energiecontract afsluiten? Veel is afhankelijk van hoe streng de winter wordt en hoe groot de voorraden zijn die we hebben opgebouwd. Energie-expert Hans van Cleef van Publieke Zaken legt uit wat je het beste kunt doen.