Na exit De Vooravond: dit gebeurt er met ‘M’

Video

Een dag na het snoeiharde besluit per direct te stoppen met talkshow De Vooravond van presentatoren Fidan Ekiz en Renze Klamer, is de rust allerminst teruggekeerd in Hilversum. Verslaggever Jordi Versteegden verzamelde reacties en zocht uit of ook Margriet van der Linden moet vrezen voor haar positie.