Jan Uriot los op Songfestival-organisatie: ‘Leg dit nou eens uit!’

09:11 Video

In de rubriek Wat vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week onder andere over het Songfestival. De Nederlandse organisatie heeft haar fouten van afgelopen jaar toegegeven maar dat is volgens Jan nog niet genoeg! Bekijk hier de hele uitzending.