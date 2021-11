B&B Vol Liefde-Vincent is verliefd! ‘Dit is Jessica!’

Wekenlang hebben we afgelopen zomer meegeleefd met het liefdesleven van de B&B-eigenaren Bert, Caroline, Debbie, Roxanne, Jacob en Vincent in het RTL-programma B&B Vol liefde. Hoewel er tijdens de opnames geen relaties zijn ontstaan, lijkt na Jacob inmiddels óók Vincent Huiting gelukkig te zijn in de liefde! Presentator Karlijn Bernoster spreekt met hem.