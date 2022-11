'AvroTros duwt deze mensen ons door de strot'

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week onder andere het eind van Koffietijd, de Nederlandse inzending voor het Songfestival en het vertrek van Johnny de Mol als presentator van HLF8.