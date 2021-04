'Hierom wordt er zoveel gehuild in De Verraders'

Video

Francis van Broekhuizen is op dit moment te zien in het populaire RTL4-programma De Verraders. Hierin wordt door de deelnemers heel wat afgehuild. De operazangeres legt uit waarom de emoties soms zo hoog oplopen. Verder vertelt ze vol trots over een nieuw hoofdstuk in haar leven: vanaf juli mag Francis de rol van Moeder Overste vertolken in de musical The Sound Of Music.