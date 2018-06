Promovendus Delta Lloyd AEX-topper in eerste kwartaal

31 mrt. 2014 in NIEUWS

Dankzij goede jaarcijfers was het net gepromoveerde Delta Lloyd in het eerste kwartaal het sterkst presterende fonds in de AEX-index, op de hielen gezeten door Ahold. Daarentegen viel vooral DSM uit de toon.

