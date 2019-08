'Ik had drie operaties nodig om mijn lippen terug te krijgen'

Binnenland

De drempel naar een cosmetische ingreep is nog nooit zo laag geweest. Actrice Dorien Rose Duinker en beauty-expert Sietske Atsma maken zich zorgen om de nieuwe generatie tieners en twintigers. Ingrid Jansen ontvangt beide dames in de nieuwe aflevering van Praat Mee. Dorien is een van de hoofdpersonen in ‘Fillers of Filters’, een videoserie over plastische chirurgie.