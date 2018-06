Belgische premier uitgescholden voor pedofiel

27 mrt. 2014 in BUITENLAND

De Belgische premier Elio Di Rupo is donderdag in het parlement in Brussel door een afgevaardigde uitgescholden voor pedofiel. Daarop verlieten de andere parlementsleden de zaal en werd de zitting in de Belgische Tweede Kamer kort geschorst.

