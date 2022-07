Zoon André Rieu doet opmerkelijke onthulling over vader

Video

Voor het eerst in drie jaar kan André Rieu eindelijk weer van zijn publiek genieten op het Vrijthof in Maastricht. Tot eind juli speelt hij voor zo’n 180.000 mensen, waarvan de helft uit het buitenland is afgereisd om van hun idool te genieten. Verslaggever Jordi Versteegden proefde de magische sfeer in Maastricht.