Oppositie trekt van leer tegen 'Teeven-deal'

13 mrt. 2014 in BINNENLAND

De oppositie in de Tweede Kamer heeft kritiek op de deal die staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) in 2000 heeft gesloten met een crimineel. Teeven was toen officier van justitie. De regeringspartijen VVD en PvdA gaan ervan uit dat de deal binnen de toenmalige regels paste.

