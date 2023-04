Híer een glimp van de nieuwe BZV-boeren!

Video

Het nieuwe seizoen van Boer zoekt vrouw start na twaalf seizoenen op een heel andere manier. Zondag 9 april worden vijf boeren in het buitenland aan het publiek voorgesteld, die sowieso gevolgd gaan worden in hun zoektocht naar de liefde. Voorheen waren alleen de boeren met de meeste brieven op televisie te zien. De aftrap is zondagavond om 20:25 uur op NPO1. Bekijk hier de eerste beelden.