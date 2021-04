Volendamse zaak in as gelegd: ‘Dit is einde verhaal’

Video

Een pand op een industrieterrein in Volendam is woensdagavond volledig in de as gelegd. Verschillende brandweerkorpsen uit de regio moesten uitrukken om de brand te blussen. John van Baarsen, eigenaar van het pand, reageert een dag later aangeslagen.