Katja Schuurman onthult: ‘Nieuwe speciale man in mijn leven’

Video

Nadat Katja Schuurman in november vorig jaar brak met Freek van Noordwijk ging ze door een moeilijke periode. Maar gelukkig schijnt de zon weer voor de actrice. Op de rode loper van Costa!! onthult ze dat er een nieuwe bijzondere man in haar leven is met wie ze het op dit moment erg leuk heeft.