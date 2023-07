‘Dit hoor je intern bij Red Bull over De Vries’

14:14 Video

Het kan niet op voor Max Verstappen. De Red Bull-coureur rijgt de zeges aaneen dit seizoen, in Boedapest gaat hij voor zijn zevende zege op een rij. Ondertussen maakt Daniel Ricciardo in Hongarije zijn rentree in het Formule 1-circus, ten koste van Nyck de Vries. We blikken vooruit met verslaggever Erik van Haren.