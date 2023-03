‘Dit is vernietigend om te lezen voor familie De Vries’

Video

Bij de dodelijke aanslagen op Derk Wiersum, Peter R. de Vries en de broer van kroongetuige Nabil B. is cruciale informatie niet gedeeld. Dat is een van de harde conclusies die de Onderzoeksraad voor Veiligheid trekt in een snoeihard rapport. Misdaadverslaggever John van den Heuvel licht het rapport toe en daarbij maakt hij zich ernstig zorgen.