Nicolette: ‘Elke keer als ik reis, loopt ze weg’

Binnenland

De Nederlandse Dr. Pol woont in Amerika, en is dankzij zijn tv-programma wereldwijd beroemd. Nicolette Kluijver gaat in een nieuw programma op zoek naar een opvolger voor de 76-jarige dierenarts. ‘In de Voetsporen Van Dr. Pol’ is vanavond om 20.30 te zien op RTL 4.